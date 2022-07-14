В Україні скоро дозволять виїзд за кордон ще одній групі чоловіків: про кого йдеться

Представники IT-сфери сподіваються найближчим часом отримати остаточне рішення щодо дозволу на виїзд за кордон протягом кількох тижнів.

Про це під час IT Media Club повідомив віце-президент GlobalLogic зі стратегії та технологій Андрій Яворський, пише профільний портал Dev.ua.

За його словами, питання дозволу на виїзд за кордон айтішників прописано в кількох ініціативах, які мали бути розглянуті, але вирішення питання затягувалося з об'єктивних причин.

При цьому Яворський вважає за можливий легальний виїзд за кордон IT-фахівцям протягом кількох тижнів.

«Ми сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів ми отримаємо чіткий механізм легального виїзду айтішників за кордон для розвитку бізнесу», — сказав він.

Раніше заступник міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков заявив, що чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, а також повідомив про підготовку системи бронювання кадрів від мобілізації.

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter