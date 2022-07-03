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Суспільство та люди

Раді пропонують розширити перелік чоловіків призовного віку, яким дозволено виїзд за кордон

12:59 3 липня 2022
Пункт пропуску

Член парламентської фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу подав до Верховної Ради України альтернативний законопроект про заборону виїзду чоловіків з території України під час військового стану.

Так він пропонує суттєво розширити перелік чоловіків, яким можна залишати межі України. Зокрема, таке право він пропонує дати тим, у кого не лише троє неповнолітніх дітей, а й двоє дітей до 14 років, одна дитина до 14 років та вагітна дружина, або одна дитина до 3 років.

Також він пропонує дозволити залишати Україну особам, які мають робочі та спортивні контракти в інших країнах, а також мають офіційне підтвердження юросіб інших країн про працевлаштування або контракти із замовниками з інших країн на 1 рік та більше на надання IT-послуг чи консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ в інших країнах.

Підставою для виїзду за цим проектом також будуть вважатися контракти для моряків, навчання за кордоном, міжнародні змагання та дозвіл на виїзд від Кабміну для волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін дозволив виїжджати за кордон трьом категоріям чоловіків: водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги тощо, залізничники, а також спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

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