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Події

Закуповували за завищеними цінами: екс-чиновників «Центренерго» звинуватили у «прикарманюванні» понад 5 млн грн бюджетних грошей

20:01 14 липня 2022
ТЕС «Центренерго»

Двом колишнім посадовим особам компанії «Центренерго», яка раніше виявилася залученою до скандалу із закупівлею вугілля з окупованих територій Донбасу, повідомили про підозру у зловживанні владою та заволодінні понад 5,31 млн грн. Також про підозру оголосили і їхньому співучаснику — власнику приватної компанії.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Встановлено, що у 2018 році підозрювані організували корупційну схему із закупівлі труб та супутніх виробів для підприємств, що входять до складу ПАТ, за завищеними цінами.

Вони спотворювали умови проведення тендерів. Зокрема, чиновники завищували цінові пропозиції, створювали штучні перешкоди для участі непідконтрольних їм суб'єктів господарювання і таким чином забезпечували перемогу компанії-співучасниці схеми.

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Сама компанія нічого не виробляла, а виконувала класичну роль посередника.

Детективи НАБУ зафіксували випадки, коли товар фізично поставлявся від інших компаній-виробників продукції ПАТ «Центренерго», тоді як на папері постачальником було зазначено компанію-учасника схеми, яка отримувала гроші за поставлені вироби.

Загалом встановлено три епізоди корупційної діяльності за участю підозрюваних під час закупівель для «Центренерго», через які держпідприємство незаконно переплатило понад 5,31 млн грн.

Нагадаємо, прокуратура Києва повідомила про підозру керівнику управління Шевченківської райдержадміністрації, який привласнив на ремонті теплових пунктів 8 млн гривень.

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