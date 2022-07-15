«Спеціальний трибунал та нові санкції проти росії потрібні якнайшвидше»: Зеленський звернувся до світової спільноти у зв'язку з обстрілом Вінниці

Після варварського обстрілу Вінниці, по центру якої росіяни вдарили «Калібрами», президент України Володимир Зеленський адресував своє чергове відеозвернення не до співгромадян, а до світової спільноти, зазначивши, що цим росія показала своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

«Після цього ні у кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України», — сказав він та додав, що цей теракт вкотре довів, що рф має бути офіційно визнана державою-терористом, адже жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як російська федерація.



За останніми даними, у Вінниці загинули 23 людини, у тому числі й троє дітей до десяти років, у списку зниклих безвісти — десятки людей.



«Одна з ракет знищила медичний центр „Нейромед“. Всередині були люди… А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?» — зазначив президент.



Українці, серед яких була і чотирирічна дівчинка Ліза, загинули у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів, на якій обговорювалися питання щодо дій, аби кожен російський воєнний був покараний.



За словами Зеленського, має якнайшвидше запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфіскованими та й спрямованими на відшкодування збитків жертвам терору рф. Він також наголосив на необхідності впровадження обмежень щодо російського енергетичного експорту з метою запобігання фінансування країною-окупантом витрат за рахунок міжнародної спільноти.

«Настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами. Статусом держави-терориста для росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само якнайшвидше. І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли „Калібри“ по Вінниці, точно знала, що тюрма — це найкраще, що їх очікує», — додав президент.

Нагадаємо, що напередодні росіяни також потужно обстрілювали Миколаїв — по місту було завдано понад 10 ракетних ударів модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300.

Фото Офісу президента

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