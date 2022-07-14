Ворог обстріляв Миколаївську та Дніпропетровську області, нелюди цілилися по житлових будинках, школах та ТЦ (відео)

У Миколаєві повторилася ситуація попередніх днів — уночі прогриміли потужні вибухи, до ранку лунала сирена повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в укриттях. Не публікуйте фото та відео з місць прильотів у соціальних мережах», — написав Сенкевич.

Проте дещо пізніше докази злочинів військових рф таки почали з'являтися у мережі.

В ефірі телемарафону начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Глава Наталія Гуменюк уточнила, що вдосвіта російські окупанти завдали понад 10 ракетних ударів по Миколаєву. Били модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300.

«На світанку обстріляли Миколаїв, понад 10 ракетних ударів модифікованими снарядами зенітно-ракетної системи С-300, які мають велику розривну дію. Знову потрапили до готелю „Миколаїв“ у центрі міста, два навчальні заклади, тролейбусне депо — цивільні об'єкти, в яких можуть перебувати люди, що могло призвести до жертв», — йдеться у повідомленні. Крім того, вона наголосила, що під удар потрапила і Миколаївська область.

«Вночі обстріляли Баштанку. Там є поранені, постраждалі. Снаряди потрапили по цивільних об'єктах — лікарня, школа та навчальні заклади. Жодної прив'язки до військової інфраструктури б'ють по мирних об'єктах», — зазначила Гуменюк.

Також вона наголосила, що окупанти намагаються бити по тилових районах, щоб створити видимість переваги в силі та налякати тих, хто живе у тилу.

Постраждала від ударів окупантів минулої ночі і Дніпропетровська область.

Під ворожу атаку знову потрапила Зеленодольська громада, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

«Російська орда вночі та вранці обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог навмисне вдарив по населених пунктах — селі Велика Костромка та Зеленодольську», — написав Резніченко.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, напередодні дві ворожі крилаті ракети повністю зруйнували підприємство у Запоріжжі.

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