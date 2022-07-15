На Слов’янському напрямку, як і напередодні, ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Противник обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших населенних пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці, 15 липня.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Донецькому напрямку ворог обстрілює з артилерії та танків позиції ЗСУ уздовж лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку противник проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки українські військові успішно зупинили, як і спроби росіян зайняти села Спірне та Вершина. Окупанти зазнали значних втрат та відійшли.

«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах. Зберігається значна загроза ракетних ударів», — додали у Генштабі.

А в оперативному командуванні «Південь» повідомили по чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного, які завдали пари гелікоптерів та літаків ЗСУ. Наразі підтверджена ліквідація 18 рашистів, самохідної гаубиці «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польового складу боєприпасів.

Тим часом експерти Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська після «оперативної паузи» можуть розпочати масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Окупанти заявляли, що нібито встановили «оперативний контроль» над Сіверськом, але аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.

Аналітики зазначають, що армія рф відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення у цьому районі. А ЗСУ зупинили просування росіян у Кам'янці — приблизно за 6 км на північний схід від Авдіївки.

Нагадаємо, що напередодні російська армія завдала ракетного удару по центру Вінниці, десятки людей загинули.

Фото Генштабу ЗСУ

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