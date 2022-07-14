ВСУ відбили наступ рашистів на двох напрямках: ворог зазнає втрат і озвіріло обстрілює мирні міста, — Генштаб

Сто сорок перший день російсько-української війни розпочався з масованих обстрілів російських окупантів по мирних українських містах. Близько 10 години ранку рашисти випустили ракети з акваторії Чорного моря по Вінниці. Одна з них влучила у цивільний об'єкт. Відомо про 22 загиблих, серед яких троє дітей. Постраждали близько 100 людей, 46 продовжують шукати.

На фронті сьогодні без особливих змін, повідомили у Генштабі.

На Слов'янському напрямі ворог безрезультатно намагався покращити тактичне становище своїх підрозділів. Штурмові дії окупантів у районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстріл підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку для пошуку слабких місць в обороні наших військ. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у районах Верхньокам'янського та Кам'янки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. ВСУ влучним вогнем завдали ворогу втрати та змусили відступити.

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішній удар по Вінниці черговим актом російського терору: «Такого не могли зробити люди, це — худоба!»

Фото Генштаб

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