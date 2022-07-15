Рашисти накрили ракетами два університети у Миколаєві (відео)

Російські військові знову потужно обстріляли Миколаїв — під удар потрапили два університети.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім виклав у мережу відео моменту удару — над будинками піднялися величезні клуби диму.

«Сьогодні росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Не менше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн заявити, що росія є такою, якою вона є насправді — терористичною», — заявив він.

Сьогодні Russia-Terrorist закріплено 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I'm asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

"Новини Миколаєва" повідомляють, що на даний момент відомо про двох поранених. Про це повідомив мер Олександр Сенкевич. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. «Цього разу рашисти вдарили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!» - сказав він.

Одна з будівель, у яку поцілили російські ракети — Національний університет кораблебудування.

Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали «Калібрамі» удару по центру Вінниці — у місті десятки загиблих та більше сотні постраждалих.

Фото — скріншот

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