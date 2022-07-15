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Україна

Рашисти накрили ракетами два університети у Миколаєві (відео)

9:42 15 липня 2022
Обстріл Миколаєва

Російські військові знову потужно обстріляли Миколаїв — під удар потрапили два університети.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім виклав у мережу відео моменту удару — над будинками піднялися величезні клуби диму.

«Сьогодні росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Не менше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн заявити, що росія є такою, якою вона є насправді — терористичною», — заявив він.

 

"Новини Миколаєва" повідомляють, що на даний момент відомо про двох поранених. Про це повідомив мер Олександр Сенкевич. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. «Цього разу рашисти вдарили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!» - сказав він.

 

Одна з будівель, у яку поцілили російські ракети — Національний університет кораблебудування.

Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали «Калібрамі» удару по центру Вінниці — у місті десятки загиблих та більше сотні постраждалих.

Фото — скріншот

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