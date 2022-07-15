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Події

Обстріл вишів у Миколаєві: рятувальники показали наслідки (фото)

12:25 15 липня 2022
Миколаїв

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу по Миколаєву постраждали Національний університет кораблебудування та Національний університет ім. Сухомлинського.

Двоє людей отримали поранення, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Цього разу рашисти влаштували удари по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!» — пише Сенкевич.

У ДСНС уточнили, що в місті внаслідок російських ракетних ударів:
- пошкоджено 2 навчальні заклади,
- відбулося часткове руйнування будівель,
- виникла пожежа двох автомобілів.

Загалом до ліквідації наслідків обстрілу залучалося 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.

Мер міста також повідомив, що біля університету ім. Сухомлинського миколаївські комунальники вже розчистили вулицю від каміння та різних уламків. Рух транспорту відновлено.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни завдали ракетного удару по центру Вінниці. У місті загинули 23 людини, у тому числі троє дітей, близько сотні поранених, доля кількох десятків людей наразі невідома.

Фото ДСНС, соцмережі

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