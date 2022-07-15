Мобілізованим ФОПам пояснили, чи мають вони звітувати перед податковою

Деякі підприємці під час війни можуть сплачувати податки через «Дію», а ось з мобілізованими ФОПами, які є платниками ПДВ, у законодавстві є певні нюанси.

У Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків пояснили, що це питання регулюється кількома нормативними актами. Так, Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає, що за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період не припиняється реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.

У той же час Закон від 2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» дозволяє тимчасово звільняти мобілізованих на військову службу підприємців та самозайнятих осіб від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку, а також єдиного внеску за себе на весь період такої служби. Тобто платник ПДВ не звільняється від обов’язку нарахування, сплати ПДВ та подання звітності з ПДВ.



Разом з цим Податковий кодекс України передбачає, що за звітний період, в якому не виникають об’єкти оподаткування, або у разі відсутності показників, які підлягають декларуванню, податкова звітність не подається.

«Таким чином, ФОП — платник ПДВ, мобілізований до Збройних сил України, за звітні періоди, в яких відсутні операції з постачання або придбання товарів/послуг та відсутні інші показники, які підлягають декларуванню, не зобов’язаний подавати податкову звітність з ПДВ», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Державній податковій службі нагадували, що громадяни, які мають можливість виконувати податкові обов'язки та які на сьогодні не подали декларації про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2021 рік, мають подати документи не пізніше 19 липня 2022 року.

Фото управління ДПСУ

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