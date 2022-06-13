ФОП дозволили подавати декларацію платника єдиного податку та сплачувати його в «Дії»

У застосунку «Дія» запустили нову функцію — наразі там можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його.

Як відзначають в «Дії», єдиний податок 2% — спеціальний режим оподаткування під час воєнного стану. Його платниками можуть бути ФОП-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Це підприємці, які займаються різними видами діяльності: наданням інформаційних послуг, виробництвом, перевезеннями тощо.

Подати декларацію можна до 20 числа кожного місяця за попередній.



Зробити це в «Дії» можна за кілька кліків:

авторизуйтесь у застосунку;

у меню «Послуги» виберіть «Податки ФОП» — «Декларація платника єдиного податку 2%» за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний період;

перевірте контактні дані та декларацію (за потреби — відкоригуйте);

підпишіть декларацію Дія. Підписом та надішліть



«Після цього Декларація потрапить у податкову службу. Сплатити єдиний податок 2% також можна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного строку подання декларації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через «Дію» планується розмитнення транспортних засобів. Для розмитнення буде достатньо VIN-код авто, розрахунок платежів відбуватиметься автоматично.

А популярна послуга — отримання у застосунку виписки про місце реєстрації — вже доступна.

Фото Pixabay

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