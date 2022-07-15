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Главу «Роскосмосу» Рогозіна раптово звільнили

17:17 15 липня 2022
Дмитро Рогозін

У п'ятницю, 15 липня, президент росії володимир путін підписав указ про звільнення з посади гендиректора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. Іншим указом він призначив на посаду колишнього віцепрем'єра уряду рф Юрія Борисова.

Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що відставка Рогозіна ніяк не пов'язана з будь-якими претензіями. Проте російські ЗМІ вважають інакше. Рогозін обіймав посаду гендиректора «Роскосмосу» з 24 травня 2018 року. При ньому відставання росії від США та інших країн світу у сфері освоєння космосу тільки посилилося.

Ряд видань називають місце голови держкорпорації з космічної діяльності «розстрільним» через проблеми, що накопичилися. Відставка Рогозіна та прихід на його місце Борисова, на думку Кремля, може врятувати ситуацію.

Водночас Пєсков пообіцяв, що Рогозін без роботи не залишиться. «Вчасно Рогозін буде працевлаштований, вийде на нову роботу. Ми повідомимо також своєчасно про це», — сказав прессекретар путіна.

За чутками Рогозіна тепер можуть кинути на ділянку, що горить, — керувати однією з територій в Україні, яка тимчасово окупована росією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путін призначив нового куратора по Донбасу. Дмитра Козака змінив Сергій Кирієнко

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