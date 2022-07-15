За прикладом росії: білорусь припустилася дефолту за зовнішніми боргами

У п'ятницю, 15 липня, стало відомо, що Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями. Про це заявило міжнародне рейтингове агентство Moody's. Мінськ не зміг виплатити 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями Belarus-27.

Міністерство фінансів Білорусі заявило, що платіж було зроблено вчасно. Проте гроші було переведено у білоруських рублях.

Утримувачі бондів не змогли отримати належні їм виплати, наголошує Moody's. В наявності дефолт.

Випуск 10-річних єврооблігацій Belarus-27 на 600 мільйонів доларів було розміщено у червні 2017 року. Власникам цих бондів було обіцяно дохідність 7,625% річних.

Загалом на міжнародних фінансових ринках перебувають на сьогодні п'ять випусків білоруських євробондів. Їхня загальна сума становить 3,25 мільярда доларів.

Рішення платити за борговими зобов'язаннями у національній валюті Білорусь ухвалила 28 червня. Це було зроблено через шість днів після того, як володимир путін звелів платити за зовнішніми боргами в рублях. Росія припустилася дефолту 27 червня.

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