ЗСУ відбили наступ рашистів на трьох напрямках, але ворог намагається захопити Вуглегірську ТЕС та бомбить Нью-Йорк, — Генштаб

Розпочалася вже сто сорок третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донбасі нині триває ворожий наступ на Донецькому та Бахмутському напрямках, зокрема, окупанти прагнуть захопити Вуглегірську ТЕС. Проте наразі їм це не вдається, бойові дії тривають, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку Сили оборони зірвали штурмові дії окупантів у напрямку Спірне — Івано-Дар'ївка.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Також було здійснено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Втім, ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне — Новолуганське та Доломітне — Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти — Вершина.

Своєю чергою в Інституті вивчення війни повідомили також про успішне застосування Силами оборони України ракетних установок HIMARS по окупованому рф Шахтарську — загинули заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії полковник Сергій Кузьмінов, полковник Андрій Васильєв та полковник Максим Кудрін.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив про початок процедури встановлення всіх причетних до завдання ракетного удару по Вінниці і запевнив, що настане день, коли подібний російський терор стане неможливим.

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