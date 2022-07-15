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Україна

«Безглузді» ворожі спроби наступу відбиті на Слобожанському та Донецькому напрямках, — Генштаб

19:44 15 липня 2022
Танк

На Слобожанському напрямку противник 15 липня задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова та населенних пунтків Харківщини, завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова та спробував
встановити контроль над Богородичним, але українські бійці знову успішно відбили штурм.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про беребіг подій на фронті у п'ятницю.

На окремих ділянках Донецького напрямку ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області. Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут — Лисичанськ, вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Але ЗСУ вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка — Спірне, Миронівка — Вуглегірська ТЕС та Відродження — Вершина. Як результат — окупанти зазнали втрат та відійшли.

Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке — Водяне, Володимирівка — Водяне, Єгорівка — Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.

На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей рф до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли наші позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Раніше у Генштабі повідомляли, що росіяни готуються відновити наступ на Слов'янськ, Бахмут, Соледар та Сіверськ.

Фото Генштабу ЗСУ

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