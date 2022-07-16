«Спокійних ночей у окупантів не буде»: Зеленський про відповідальність путінських убивць за терор проти українців

Російські окупанти обов'язково дадуть відповідь за удари по Вінниці та іншим містам України — про це подбають як Збройні сили України, так і наші європейські союзники.

Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив під час вечірнього звернення до нації за підсумками 142-го дня війни.

«Спокійних ночей у окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне» , — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, свою частину відповіді обов'язково забезпечать ЗСУ, від європейців же ми чекаємо на жорсткі санкції.

Також глава Української держави висловив упевненість, що росія збільшує кількість обстрілів українських міст, оскільки розуміє, що наша країна стає сильнішою.

«Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста — тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальних збитків українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити», — сказав президент.



Зеленський закликав співгромадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та запевнив, що настане день, коли російський терор стане неможливим.



«Але для цього ще потрібен час. Ще доведеться боротися. І ми боротимемося», — додав президент.



Також Володимир Зеленський нагадав, що напередодні одурманені путінізмом військові зруйнували у Миколаєві корпуси двох інститутів — педагогічного та кораблебудівного.

«Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин — знищувати саме педагогічні інститути, щоб і навчального закладу не було, і нових педагогів не могли навчити. Але нехай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть… Ми обов'язково відновимо все, що вони зруйнували, кожен з понад 2 тисяч освітніх закладів, усі дитячі садки, усі школи, інститути, університети, а головне — ми збережемо нашу людяність та цивілізованість. суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної вини», — додав український лідер.

Нагадаємо, раніше глава української держави закликав світову спільноту до якнайшвидшого створення спеціального трибуналу для покарання військових злочинців з росії.

Фото Офісу президента

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