Допомогли HIMARS: ЗСУ «демілітаризували» чотирьох заступників командира 106-ї дивізії рф

Українські війська внаслідок ударів з РСЗВ HIMARS, ймовірно, ліквідували або поранили чотирьох заступників командира російської 106 повітряно-десантної дивізії ЗС Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) .

Аналітики посилаються на інформацію про загибель військових, опубліковану у російських ЗМІ.

Так, росЗМІ писали про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва та полковника Максима Кудріна.

«Це, мабуть, підтверджує українські заяви про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командування 106 дивізії» , — пишуть аналітики.

У той же час стають відомими нові випадки смерті путінських вояк.

Так, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) пише про те, що російський лейтенант Артур Саяпов зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався.

Його приклад наслідував і капітан Сергій Савковський .

З кожним таким актом сили окупантів тануть, а шанси на перемогу України зростають.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про смерть в Україні першої жінки-окупанта .

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