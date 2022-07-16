Нехай горять у пеклі за Вінницю, Дніпро, Миколаїв та інші зруйновані міста: у Генштабі назвали втрати ворога за добу (відео)

Минулої доби Збройні сили України, які проявили себе в боях на Донбасі, ліквідували ще 140 російських окупантів. А загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили понад 38 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу бойові втрати рф на 16 липня орієнтовно склали: танків — 1677 (+5); бойових броньованих машин — 3874 (+8); артилерійських систем — 846 (+4); безпілотників оперативно-тактичного рівня — 687 (+6); крилатих ракет — 162 (+7); автомобільної техніки та автоцистерн — 2735 (+4); спеціальної техніки — 68 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Про те, як відбувається знищення рашистів, показали на відео фахівці армійського телебачення.

«Ми не втомилися захищати! За Дніпро, за Миколаїв, за Вінницю, за всі знівечені та зруйновані міста та села, за всіх поранених та загиблих. Горіти вам у пеклі, окупанти!» — сказано у підписі до ролика.



А військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта показали, як знищили російський бронеавтомобіль «Тигр», танк та БМП.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про знищення в окупованому Шахтарську Донецької області одразу половини командного складу 106-ї повітряно-десантної дивізії ВС росії.

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