«Ажіотаж шалений»: у Польщі готуватимуть фахівців для відбудови України після війни

Краківський політехнічний університет заявив про безкоштовне навчання біженців з України за двома напрямками — будівництво та транспорт.

У першому семестрі навчання повністю відбуватиметься українською мовою, у другому — українською та польською, а з третього семестру більшість занять буде лише польською мовою. Ці навчання мають допомогти підготувати фахівців, які відбудують зруйновану війною Україну.

«Інтерес дуже великий, більший, ніж ми очікували, — зазначила місцевим ЗМІ прес-секретарка університету Малгожата Сирда-Шліва. — Інженерно-будівельний факультет підготував 72 місця для кандидатів з України у сфері будівництва та 36 місць у сфері транспорту. На обидва напрями підготовки зареєструвалися 383 особи: на будівництво — 220, на транспорт — 163. Днями іспит склали 182 особи, які легально проживають у Польщі та мають номер PESEL. Перевіряються екзаменаційні роботи. Наразі керівництво університету та факультету працює над формуванням фінансування також і на наступні роки навчання, ми повністю впевнені, що це вдасться, тому що наша пропозиція підтримати Україну та її відбудову є унікальною та надзвичайно необхідною. Ми всі розуміємо велику роль, яку зіграють професійні інженерно-технічні кадри в її реконструкції».

Про допомогу майбутнім студентам з України заявляють і інші компанії, які співпрацюють з університетом. Деякі з них готові виділити 100 тис. злотих на стипендії на проживання та харчування для 10 студентів з України.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну ініціативу польського уряду — можливість отримання муніципального житла українцями.



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