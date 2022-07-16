День бухгалтера та аудитора 2022: добрі та щирі привітання зі святом

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Саме 16 липня 1999 року уряд ухвалив закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у прозі

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Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентському віртуозно керувати всіма цими цифрами та таблицями! Вітаю зі святом та бажаю, щоб життя вам так само вміло нараховувало приємні бонуси та сюрпризи!

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Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб воно пройшло якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботу, цифри та роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!

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Нехай дебет завжди сходиться із кредитом, а доходи від ретельної роботи зростають і примножуються у геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя та задоволення від виконаної роботи.

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Вітаю всіх професіоналів обліку та аудиту зі святом — Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості у праці. Високі показники, стабільне кар'єрне зростання та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог та успіхів!

Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у віршах

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Бухгалтер в компанії

Яскрава особистість,

Адже у цих руках

Мешкає готівка,

Тому вас

Ми особливо шануємо,

Здоров'я бажаємо і вам,

І рідним!

Нехай буде баланс

Ваш завжди позитивний,

Робочий настрій,

А рух — активний!

Нехай усі доходи

Зростають щогодини,

Гарної погоди,

Із Днем бухгалтера вас!

***

Як бухгалтер бухгалтера, вас вітаю,

У день свята спільний здоров'я бажаю,

Звіти завжди щоб сходилися і одразу,

Зарплати вистачало, щоб вам на алмази!

Робота завжди щоб була цікавою,

А життя було яскравим, а зовсім не прісним,

Адже знаємо ми з вами, що на білому світі,

Професії краще за бухгалтера немає!

***

Бухгалтерія — це доля,

Розум, відповідальність, логіка, точність

І з найменшою помилкою боротьба,

А часом — і перевірка на міцність:

Щоб працювати тут — потрібний талант,

Досвід, знання, праця кропітка;

У це свято хочемо побажати

Життя яскравого, вдалого, щасливого!

***

Хто на світі всіх потрібніший,

Всіх надійніший і розумніший

Наш бухгалтер дорогий!

Тільки він, ніхто інший!

З ним нам сваритись негож,

Від нього залежить все ж,

Підприємства успіх,

І зарплатня для нас усіх!

Усі поспішаємо його привітати,

СМС та файл відправити,

Зателефонувати, знайти, обійняти,

Від душі поцілувати!

***

Художники фінансових картин

Творці звітів та балансів,

Сьогодні у День бухгалтерів хочемо

Вам побажати в купюрах баксів,

Не бідного життя, райдужної стежки,

Здоров'я, щирого сміху,

Щоб у роботі досягали ви

Завжди заслуженого яскравого успіху!

Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у SMS

***

Сил бажаю вам, здоров'я,

Миру, щастя в сім'ї,

Нехай вдаються всі ідеї,

Успіхів вам у долі.

***

З днем бухгалтера вітаю,

І вам у свято я бажаю

Гроші, щоб були у вас,

Не лише на папері, а й у гаманцях.

***

Бажаємо терпіння,

Зусилля та сили!

Щоб вас на руках

Керівництво носило!

***

Грошей вам бажаю я

У це чудове свято,

Щоб жили щасливо ви,

Весело та багато.

***

З днем бухгалтера вітаємо,

Здоров'я та сил побажаємо,

Щоб лиха ви ніколи не знали,

І всі довкола вас поважали.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні відзначали День ППО та День ВМС.

Фото та картинки: ТСН.ua

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