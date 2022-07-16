День бухгалтера та аудитора 2022: добрі та щирі привітання зі святом
16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Саме 16 липня 1999 року уряд ухвалив закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у прозі
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Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентському віртуозно керувати всіма цими цифрами та таблицями! Вітаю зі святом та бажаю, щоб життя вам так само вміло нараховувало приємні бонуси та сюрпризи!
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Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб воно пройшло якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботу, цифри та роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!
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Нехай дебет завжди сходиться із кредитом, а доходи від ретельної роботи зростають і примножуються у геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя та задоволення від виконаної роботи.
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Вітаю всіх професіоналів обліку та аудиту зі святом — Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості у праці. Високі показники, стабільне кар'єрне зростання та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог та успіхів!
Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у віршах
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Бухгалтер в компанії
Яскрава особистість,
Адже у цих руках
Мешкає готівка,
Тому вас
Ми особливо шануємо,
Здоров'я бажаємо і вам,
І рідним!
Нехай буде баланс
Ваш завжди позитивний,
Робочий настрій,
А рух — активний!
Нехай усі доходи
Зростають щогодини,
Гарної погоди,
Із Днем бухгалтера вас!
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Як бухгалтер бухгалтера, вас вітаю,
У день свята спільний здоров'я бажаю,
Звіти завжди щоб сходилися і одразу,
Зарплати вистачало, щоб вам на алмази!
Робота завжди щоб була цікавою,
А життя було яскравим, а зовсім не прісним,
Адже знаємо ми з вами, що на білому світі,
Професії краще за бухгалтера немає!
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Бухгалтерія — це доля,
Розум, відповідальність, логіка, точність
І з найменшою помилкою боротьба,
А часом — і перевірка на міцність:
Щоб працювати тут — потрібний талант,
Досвід, знання, праця кропітка;
У це свято хочемо побажати
Життя яскравого, вдалого, щасливого!
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Хто на світі всіх потрібніший,
Всіх надійніший і розумніший
Наш бухгалтер дорогий!
Тільки він, ніхто інший!
З ним нам сваритись негож,
Від нього залежить все ж,
Підприємства успіх,
І зарплатня для нас усіх!
Усі поспішаємо його привітати,
СМС та файл відправити,
Зателефонувати, знайти, обійняти,
Від душі поцілувати!
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Художники фінансових картин
Творці звітів та балансів,
Сьогодні у День бухгалтерів хочемо
Вам побажати в купюрах баксів,
Не бідного життя, райдужної стежки,
Здоров'я, щирого сміху,
Щоб у роботі досягали ви
Завжди заслуженого яскравого успіху!
Вітання з Днем бухгалтера та аудитора у SMS
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Сил бажаю вам, здоров'я,
Миру, щастя в сім'ї,
Нехай вдаються всі ідеї,
Успіхів вам у долі.
***
З днем бухгалтера вітаю,
І вам у свято я бажаю
Гроші, щоб були у вас,
Не лише на папері, а й у гаманцях.
***
Бажаємо терпіння,
Зусилля та сили!
Щоб вас на руках
Керівництво носило!
***
Грошей вам бажаю я
У це чудове свято,
Щоб жили щасливо ви,
Весело та багато.
***
З днем бухгалтера вітаємо,
Здоров'я та сил побажаємо,
Щоб лиха ви ніколи не знали,
І всі довкола вас поважали.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні відзначали День ППО та День ВМС.
Фото та картинки: ТСН.ua210
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