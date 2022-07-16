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Суспільство та люди

Жодного упередженого ставлення: стало відомо, чому із західних регіонів до армії мобілізують більше чоловіків

13:59 16 липня 2022
Мобілізація

Комплектування військових частин переважно відбувається за територіальним принципом. Проте мобілізаційні плани можуть формуватися залежно кількості громадян, які у регіоні.

Оскільки в західних областях нині проживає більше громадян (з урахуванням біженців, переселенців тощо.), то й мобілізаційні плани там більші. Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Крім того, зазначив він, якщо потрібних фахівців немає у певній галузі, то військове командування може залучати їх із інших регіонів.

«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні і скільки громадян знаходиться за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.

Раніше адвокат Андрій Новак відповів «ФАКТАМ» на найпоширеніші питання щодо мобілізації.

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