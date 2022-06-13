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Україна

Чергові садистські злочини рашистів: ще одну братську могилу знайшли під Києвом

19:10 13 червня 2022
Братська могила у Бучанському районі

Поліцейські продовжують розслідувати злочини, які вчинили армійці зс рф під час боїв у Київській області.

13 червня слідчі виявили чергове поховання поруч із селом Мироцьке Бучанського району. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке. У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти», — зазначив він.

Додамо, що міжнародна комісія ООН з питань військових злочинів росії в Україні розпочала роботу та відвідала звільнений від російських окупантів Ірпінь. На цей час у Київській області знайшли тіла понад 1300 людей, які загинули від рук російських військових.

Раніше керівник поліції Київської області повідомляв про могили, знайдені у Бучанському районі, в одній з яких знайшли тіло громадянина Чехії. Вірогідно, це був волонтер, який пропав на початку березня.

Фото зі сторінки Андрія Нєбітова у соцмережах

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