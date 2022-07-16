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Спорт

Двічі в одну вирву: будинок українського чемпіона-рекордсмена постраждав від російських снарядів

16:22 16 липня 2022
Олексій Середа

Житло наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків у воду в історії Олексія Середи з Миколаєва серйозно постраждало під час військової агресії росії на території нашої країни.

Сам 16-річний Олексій разом із матір'ю Оленою та сестрою-двійняткою Марією незабаром після повномасштабного вторгнення залишили країну, переїхавши до Словаччини. Але в рідному Миколаєві залишився батько спортсмена Віктор, який повідомляє не найрайдужніші новини своїм рідним.

«Два касетні снаряди вже прилітали в наш будинок, — розповіла Олена Середа в інтерв'ю OBOZREVATEL. — У нас приватна оселя. Снаряд пролетів із одного поверху на інший, розбив ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав. Віктор каже: «Олено, якщо я поїду з Миколаєва, то тут усе розтягнуть». Бо поряд у нас будувалися сусіди, Вітя подивився, а балки вкрали. Причому приїхали вантажною машиною серед білого дня.

Дах відремонтував, нічого не тече, дякувати Богу, склопакети просто заклеїв. В іншому — жити можна. Єдине, вдома чоловік практично не ночує. Він їздить до свого двоюрідного брата, у якого будинок у Широкій Балці, в низині, і там набагато тихіше. Ночує він там, а зранку приїжджає додому".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський снаряд, що прилетів у будинок, вбив у Маріуполі ексчемпіона Європи з боксу Олексія Купирєва.

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