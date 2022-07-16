Знімали у стилі «тупий і ще тупіший»: рашисти намагаються приховати підставними відео спробу вбивства гауляйтера Херсонщини Сальдо

На тлі повідомлень про те, що колаборант Володимир Сальдо, призначений окупантами головою адміністрації Херсонської області, потрапив до лікарні, з'являється дивна інформація.

Так, фейкове Міністерство освіти рф опублікувало відео, де Сальдо вручає атестати російського зразка місцевим школярам.

Про це у Facebook повідомив радник чинного керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Кадри, опубліковані «Міносвіти рф», як стверджує Хлань, були заготовлені наперед. За його інформацією, Сальдо «вже кілька днів як у лікарні, чи то в комі, чи то при смерті».

«Для кого цей цирк? На фото та відео жодного випускника… Знімали кіно на рік уперед під назвою «тупий та ще тупіший», — написав Хлань.

Ще за однією версією Сальдо могли отруїти свої, а точніше ФСБ, пише Хлань.

«Є інформація, що того дня, коли йому стало погано, зрадник пив презентований з Москви коньяк. Називають навіть вартість пляшки — 2,5 тисячі доларів. Нібито Сальдо випив і одразу стало погано. Зрештою, великої різниці, від чого помре цей колаборант, немає, аби швидше — нікому його не шкода» , — написав він.

Нагадаємо, Сальдо тричі — у 2002, 2006 та 2010 роках — обирався мером Херсона. У 2012 році був обраний народним депутатом Верховної Ради від Партії регіонів по 182 округу обласного центру. Під час подій Революції гідності брав участь у шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова у Москві. За результатами місцевих виборів 2020 року програв Ігорю Колихаєву у другому турі.

26 квітня цього року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти призначили його так званим «главою Херсонської обласної адміністрації». У липні Сальдо та члени його родини потрапили до списку санкцій Євросоюзу через співпрацю з рф.

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