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Колаборанта Сальдо, ймовірно, отруєно у Херсоні, він у важкому стані, — ЗМІ

18:55 13 липня 2022
сальдо

Призначений російськими окупантами «глава міської адміністрації» Херсона колаборант Володимир Сальдо у тяжкому стані перебуває у лікарні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що інформацію про госпіталізацію Сальдо поки що не підтверджено. Зокрема таке повідомлення з'явилося у Telegram-каналі «Х*євий Херсон».

Про госпіталізацію пише також нардеп Олексій Гончаренко.

«За моїми даними, херсонського колаборанта Сальдо госпіталізовано у важкому стані. Чекаємо на деталі!» — написав нардеп.

«Схоже, Сальдо поїхав на концерт Кобзона — чекаємо на офіційне підтвердження», — такий пост з'явився на сторінці Євгена Шевченка.

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Джерело OBOZREVATEL стверджує, що Сальдо отруїли.

Хоча в окупаційній «адміністрації» спростовують інформацію про госпіталізацію Сальдо, сам зрадник поки що мовчить.

Зазначимо, після попередніх замахів на нього Сальдо записуював відео, щоб спростувати свою загибель.

Нагадаємо, Володимир Сальдо з 2002 по 2012 рік тричі поспіль обирався міським головою Херсона. Він відомий своїми симпатіями до рРосії. Нещодавно Сальдо потрапив до санкцій Європейського союзу.

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