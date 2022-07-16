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Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

18:53 16 липня 2022
Подружжя з первістком

Тревел-блогерша, актриса та ведуча Регіна Тодоренко народила другу дитину Владу Топалову — сина Мирослава.

Про це артистка зробила офіційну заяву на своїй сторінці в Instagram (на жаль, на даний момент обліковий запис видалено).

«Наше з Владом Топаловим кохання створило ще одну космічну людину. Наш молодший синок, наш Світ, мама з татом люблять тебе всім серцем, а старший брат готовий тебе зжерти. Дякуємо, що вибрав саме нас. Ти ще зовсім крихта, хоч за вагою БОГАТИР. Рости гідною людиною, люби життя, неси людям МИР», — підписала свою посаду Регіна Тодоренко.

Цікаво, що завдяки вибору пологів Америки у малюка буде подвійне громадянство.

«Тодоренко народжувала у Майамі. Топалов був помічений у місцевому ТЦ ще минулого тижня. Молоді батьки, поки американські візи не закінчилися, не захотіли упускати нагоди і подарували молодшому синові подвійне громадянство», — пише один із російських Telegram-каналів.

Спочатку співачка-ведуча показала одну із родових перейм.

А згодом і перше фото новонародженого.

На чорно-білому знімку вони з чоловіком тримають на руках закутаного в пелюшки сина на тлі тропічного краєвиду.

Незважаючи на те, що хлопчик отримав українське (слов'янське) ім'я, яке асоціюється з припиненням війни, артистка, яка сама народилася в Одесі, продовжує заплющувати очі на російську агресію в Україні… Хоча навесні бойові дії забрали життя її колишнього коханого.

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Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

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