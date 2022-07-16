СУ змусили противника відійти на важливому напрямку, у відповідь ворог завдає ударів по населених пунктах, — Генштаб

На сто сорок третю добу героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог остаточно відмовився від запевнень про «оперативну паузу» в бойових діях і всіма силами намагається покращити своє тактичне становище принаймні на Донбасі.

Як інформують у Генеральному штабі ЗСУ, на Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Наступальні і штурмові дії ворога нині концентрувалися в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я. Їх метою є насамперед встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Однак успіху окупант не має — українські воїни змусили загарбників відійти.

Одночасно підрозділи ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

У відповідь армія рф порушує звичаї ведення війни і продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

«Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!» — йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 16 липня війська агресора втратили в Україні вже понад 38 тисяч військовослужбовців.



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