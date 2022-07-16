36.29 / 37.18 36.20 / 37.26
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

СУ змусили противника відійти на важливому напрямку, у відповідь ворог завдає ударів по населених пунктах, — Генштаб

19:19 16 липня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

На сто сорок третю добу героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог остаточно відмовився від запевнень про «оперативну паузу» в бойових діях і всіма силами намагається покращити своє тактичне становище принаймні на Донбасі.

Як інформують у Генеральному штабі ЗСУ, на Словʼянському та Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут. Наступальні і штурмові дії ворога нині концентрувалися в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я. Їх метою є насамперед встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Однак успіху окупант не має — українські воїни змусили загарбників відійти.

Одночасно підрозділи ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та стійко тримають оборону.

У відповідь армія рф порушує звичаї ведення війни і продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

«Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!» — йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 16 липня війська агресора втратили в Україні вже понад 38 тисяч військовослужбовців.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Гороскоп на 16 липня

Близнюки зможуть взятися за нову цікаву справу, а Леви отримають багато яскравих вражень: гороскоп від Анжели Перл на 16 липня

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Оперативне фото ДСНС

Померли разом в один день: під час ракетного удару по Чугуєву загинула подружня пара

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.