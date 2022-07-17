Непереможний Райан Гарсія побив ексчемпіона світу у бою в США: відео нокауту

У ніч на неділю, 17 липня, на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі (США) відбувся боксерський поєдинок у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) між непереможним американцем Райаном Гарсією (23 перемоги, 19 з них — нокаутом).), котрий нокаутував минулого року в бою за тимчасовий титул WBC британця Люка Кемпбелла, і ексчемпіоном світу двома дивізіонами нижче домініканцем Хав'єром Фортуною (37 перемог, 26 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия).

23-річний фаворит мексиканського походження на прізвисько Мамин синочок прогнозовано активніше розпочав поєдинок, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions легендарного Оскара де ла Хойї, хоча 33-річний шульга Фортуна намагався небезпечно відповідати. Виходило не дуже. У четвертому раунді хук з лівої від Гарсії змусив домініканця стати на коліно, і рефері відкрив рахунок.

У п'ятій трихвилинці потряс домініканця ударом з правої, відправивши опонента ще в один нокдаун. А коли в шостому раунді Фортуна після двійки американця в голову його суперник втретє опинився на канвасі рингу, рефері вирішив припинити побиття.

Успіх у 12-раундовому протистоянні приніс Гарсії 2 млн доларів, Фортуна задовольнявся 100 тисячами в американській валюті.

Нагадаємо, що до поєдинку з домініканцем американець провів свій останній бій у квітні, перемігши ганця Еммануеля Тагоє одноголосним рішенням суддів. А Фортуна не виходив на ринг із липня минулого року, коли програв Джозефу Діасу у поєдинку за тимчасовий титул WBC у легкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Карен Чухаджян побив суперника та захистив чемпіонський пояс у Німеччині.

Фото Twitter DAZN Boxing

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter