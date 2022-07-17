Встигнути до повернення Трампа: відомий філософ назвав дві великі небезпеки для України

Російська армія в Україні втратила до третини особового складу і досягла лише дуже незначного поступу на Донбасі останнім часом. Так вважає відомий американський політичний філософ Френсіс Фукуяма, пише Deutsche Welle.

«Вони втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали та направили на розгром України. Оцінки російських втрат лише приблизні, але, можливо, йдеться про близько 20 000 убитих і, можливо, близько 60 000 поранених. Плюс до цього полонені, тощо. Знаєте, навіть для такої великої країни, як Росія, це аж ніяк не маленька військова операція. І, з воєнної точки зору, все це практично катастрофа. Враховуючи, що російська армія досягла лише дуже незначного просування за два місяці з того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі», — заявив він.

Фукуяма радить українській армії зосередити зусилля на півдні країни.

«Думаю, що найбільш реалістична стратегія на даний момент — зосередитись на півдні країни, знову відкрити Україні доступ до Чорного моря, повернувши Херсон та порти на Азовському морі. Це важливіше, ніж Донбас. Я думаю, що повернення Донбасу буде досить важко здійснити протягом найближчих кількох місяців», — упевнений мислитель.

За його словами, для України найближчим часом є дві великі небезпеки.

«Перший тест чекає на європейську підтримку України наступної зими. Росія вже фактично припинила постачання природного газу. І я думаю, що з настанням холодів у Європи виникне реальна проблема для того, щоб знайти заміну російському газу. Друга небезпека — та, про яку ви згадали. Складність полягає в тому, що підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає. Трамп при цьому знаходиться на іншому боці — він налаштований проросійськи, не проукраїнськи. Очевидно, що якщо він повернеться у 2024 році на пост президента, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своїх головних цілей просто завдяки зміні курсу американської політики», — упевнений Фукуяма.

Він вважає вкрай важливим, щоб Україна досягла певного прогресу та перехопила ініціативу на полі бою протягом літа.

«Адже єдність на Заході дійсно залежить від того, чи вірять люди в те, що у найближчій перспективі ймовірне військове вирішення проблеми. Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в глухий кут, який триватиме вічно, тоді, думаю, виникнуть тріщини в єдності Заходу, і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну», — заявив філософ.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий американський аналітик, письменник та журналіст Фарід Закарія заявив, що українська стратегія Заходу ризикує провалитися.

Більш докладно про можливий перелом у війні читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Путін боїться за себе та свою сім'ю»: український генерал про перелом у війні Росії проти України".

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