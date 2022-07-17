Атаки противника на Слов'янському та Бахмутському напрямках відбито, рашисти зазнають втрат і відмовляються воювати, — Генштаб

На Бахмутському напрямку россійські підрозділи продовжували вести обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті 17 липня, та додають, що окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру, вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, але успіху не мав. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, але зазнали втрат на відійшли.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

«У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами», — додали у Генштабі.

Стосовно ситуації на Харківщині, яку путін наказав російським силам взяти під контроль, противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ймовірність успіху росіян в цьому регіоні надзвичайно низька. Експерти зазначають, що рашисти провели обмежені наземні атаки навколо Сіверська та Бахмута, а також обстріляли українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.

За їхніми прогнозами, темп відновлення наступу зс рф коливатиметься чи зупинятиметься найближчими днями. А удари ЗСУ HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах та пунктах управління погіршують позиції російської артилерії. Зазначається, що з 10 липня кількість виявлених теплових аномалій на Донбасі значно зменшилась.

«Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямі Слов'янськ — Бахмут найближчими днями може прояснити, якою мірою зниження інтенсивності було викликане оперативною паузою або результатом українських атак», — вважають аналітики.

А журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео з окупованого Алчевська, де вночі ЗСУ знищили черговий склад окупантів.

Армія росії, яка не може просунутися на фронті, продовжує обстрілювати мирні населенні пункти, вбиваючи цивільних та знищуючи інфраструктуру. Напередодні ворог обстрілював Харківщину і Сумщину.

А військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що найближчими днями ареною дуже жорстоких боїв може стати Херсонська область.

Фото Генштабу ЗСУ

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