«Можна чередувати мiнеральне пiдживлення з органiчним»: як доглядати за півонією, яку радять висаджувати в кінці літа

Нас всіх тішить різнобарвність квітників. Чим тільки не радує око матінка-природа: від благородних троянд і півоній до вишуканих ірисів. Сьогодні ми розповімо про півонії. Пiвонiя буває рiзних видiв, i не лише трав'янистих. Є пiвонiї деревоподiбнi, а також такi, в яких поєднанi властивостi i деревоподiбних, i трав'янистих — усього близько сорока видiв. Як виростити квітку вдома — розповіла садівниця Марія Бережнюк.

«Пiвонiї краще ростуть на добре освiтлених дiлянках, дуже сприятливе сонячне промiння 5 — 6 годин у першiй половинi дня. А от протягiв пiвонiї бояться, тому непогано було б, щоб вони перебували пiд захистом високих кущiв чи дерев. Не саджайте пiвонiї в низинах: кореневища можуть згнити вiд застою води.

Що ж до грунту, то найкраще пiдiйде суглинок з кислотнiстю 6 — 6,6 рН. У занадто глинистий ґрунт потрiбно буде внести перегнiй, пiсок i торф. У пiщаний — торф, глину та перегнiй. У торф'янi грунти додають пiсок, деревний попiл та органiку.

I садять, i пересаджують пiвонiї наприкiнцi серпня — на початку вересня. За тиждень до висаджування пiвонiй викопують ями розмiром 60×60×60 см на вiдстанi 0,7 — 1 м одна вiд одної, на дно ям обов'язково укладають дренажний шар 20 — 25 см з грубозернистого пiску, битої цегли або щебеню. Тодi засипають шар добрив, що складається з компосту, перегною, 100 г вапна, 200 г суперфосфату, 100 г сульфату калiю, 300 г деревного попелу, завтовшки 20 — 30 см. Потiм доверху заповнюють ями землею, змiшаною з компостом".

Поливати пiвонiю, за словами садівниці, потрiбно нечасто, але рясно — два-три вiдра пiд кожен дорослий кущ, щоб ґрунт промок на глибину залягання коренiв.

«Пiдживлення проводять у вечiрнiй час або в похмурий день. У перiод бутонiзацiї та цвiтiння треба провести мiнералiзацiю ґрунту таким розчином: 10 г суперфосфату, 7,5 г аміачної селiтри, 5 г калiйної солi на 10 л води. Через два тижнi пiсля закiнчення цвiтiння потрiбно пiдживити пiвонiї розчином 10 г суперфосфату i 5 г калiйної солi на 10 л води. Можна чергувати мiнеральне пiдживлення з органiчним, а замiсть розчину розсипати сухi добрива по борозенцi навколо куща з подальшим зволоженням i загортанням у ґрунт.

Iнодi пiвонiї заражаються борошнистою росою — грибковою хворобою, що вражає листя, яке вкривається бiлим нальотом. Боротися з борошнистою росою слiд обприскуванням куща мильним розчином (200 г господарського мила, 20 г мiдного купоросу на 10 л води)".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, аби півонії забуяли пишним цвітом.



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