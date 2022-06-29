«З десяти цибулинок отримаєте сотні»: вчимося правильно розмножувати лілії

Серед улюблених квітів садівниці з Вінниччини Раїси Поймало — лілії. Адже вони — це веселкове розмаїття кольорів та запаморочливий аромат. Втім не кожному по кишені купувати нові сорти, але це не проблема. За словами жінки, квіти можна розмножити з лусочок цибулини.

«Восени цибулини лілій викопую, відмиваю від землі, підсушую і зберігаю при температурі 3−4°С в піску, — каже Раїса Поймало. — Лусочки відділяю легким натисканням руки біля самої основи цибулин. Ретельно промиваю їх, потім витримую протягом 20 хвилин в слабкому розчині марганцевокислого калію. Просушую оброблені луски, перемішую їх з наповнювачем, кладу в чистий поліетиленовий пакет, зав'язую та залишаю в темному місці. І тримаю лусочки приблизно півтора місяця при кімнатній температурі, ще місяць — у прохолоднішому місці. А перед самим висаджуванням кладу пакет в холодильник. На той час на лусочках уже утворюються „дітки“, які сміливо можна висаджувати в ґрунт або парник у середині липня».

З десяти цибулинок за два сезони можна виростити кількасот «діток» лілій. Більшість з них успішно вкорениться й зацвіте!

«Тільки-но з’явиться перше листя і земля прогріється до 8−10 градусів, треба підживити квіти кальцієвою селітрою, а через два тижні повторити підживлення, — продовжує пані Раїса. — Через 10−15 днів потому використовуємо калійно-фосфорні добрива. І не забуваємо задля профілактики обприскувати лілії оксіхомом, він захистить квіти від сірої гнилі».

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