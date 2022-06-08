Багато добрив не вносьте: що робити з бородатими ірисами після цвітіння

Травень можна назвати місяцем ірисів. Адже розпочинають вони цвітіння на початку травня і квітнуть 3−4 тижні. Тобто зараз уже закінчується цвітіння, і багато хто з господарів не знає, як доглядати за квітами надалі. Порадами щодо цього поділилась садівниця Раїса Поймало:

«Необхідно зрізати квітконоси, що відцвіли. Якщо в цьому році вони хворіли, то краще всі зрізані частини спалити. Якщо листя пожовкло або має пошкодження, то його також необхідно зрізати. Але важливо не зрізати листя під корінь. На кущі воно має бути, тому що саме через листя коріння отримує живлення. Можна гарненько підрізати, і тоді кущ буде довго зберігати декоративний вигляд.

Часто поливати іриси не потрібно, але якщо літо спекотне, то можна це робити 1 раз на два тижні. Пересаджувати іриси бородаті можна як після цвітіння, так і восени. Багато добрив цим квітам не потрібно. Після цвітіння досить однієї калійно-фосфорної підгодівлі".

А як правильно підгодовувати кущі бузку, розповідала квітникарка Ніна Зубко.

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