Півонії забуяють пишним цвітом: секрети досвідченої садівниці

Щоб рослина розвивалася гармонійно і радувала рясним цвітінням, необхідно чітко знати, чим підживити її навесні, а також правильно розрахувати норму внесення добрив.

«Надлишок поживних речовин, особливо азоту, може привести до того, що добре рости будуть тільки листя, а кількість бутонів знизиться. Підгодовувати півонії потрібно не менше трьох разів за сезон, — пояснює садівниця Світлана Васильченко. — Добрива можуть вноситися як в сухому вигляді, так і в розчині. Перша весняна підгодівля повинна проводитися відразу ж після початку танення снігу. Це єдиний раз, коли добриво вноситься без закладення. Навколо кожного куща розсипаються азотно-калійні добрива. Цілком достатньо по 10−15 г кожної речовини на один кущ. Тала вода буде їх розчиняти, і вони разом з нею швидко потраплять до кореневої системи. Випаровування з верхніх шарів ґрунту в цей період мінімальне, тому всі поживні речовини потраплять за призначенням. Розсипати препарати потрібно акуратно, щоб вони не потрапляли на кущ. Така підгодівля буде корисна також і для лілій.

Другий раз добрива вносяться під час бутонізації, щоб збільшити кількість і поліпшити якість квітів. Для цього необхідно приготувати суміш з 10 г азоту, 15 г калію і 20 г фосфору.

Час третьої підгодівлі настає через два тижні після появи перших квітів. Правильний догляд в цей період дозволить закласти хорошу основу для майбутнього цвітіння. Використовувати слід суміш з 20 г фосфору і 15 г калію. Щоб всі корисні речовини швидше досягали кореневої системи, найкраще вносити добрива перед поливом".

Раніше «ФАКТИ» ділилися секретами вирощування розкішних лілій та троянд.

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter