Ніколи так не робіть: п'ять найбільших помилок при вирощуванні троянд

Троянди — досить вимогливі рослини. Дачники, які займаються їхнім розведенням на своїх ділянках, повинні уважно стежити за рослинами, щоб вони не перетворилися на шипшину.

Автори «Моя дача. Сад та город» дають кілька порад дачникам, які вирощують ці квіти.

При посадці в грунт не варто залишати щеплення на поверхні — краще поглибити кореневу шийку рослини на 2−3 сантиметри у землю.

Садові троянди не рекомендують обрізати на зиму — рослина втрачає життєві сили і йде на зимівлю ослаблою. Обрізання краще проводити навесні, видаляючи пошкоджені пагони до місця першої почки.

Також досвідчені садівники не рекомендують обрізати листя на зиму — рослина сама вирішить, коли їх скинути.

Троянди слід поливати рідко, але рясно. Краще для цього підійде прохолодна вода.

Підживлювати рослину потрібно лише до середини літа.

Троянди — це не лише краса на ділянці. З їхніх пелюсток можна робити смачне варення і навіть вино.

Фото Pixabay

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