Системна генерація конфліктів: Тищенко звинуватив Безуглу у спробі зруйнувати імідж команди

Депутат Верховної Ради Микола Тищенко звинуватив свою колегу по фракції — нардепа Мар'яну Безуглу в дискредитації та намаганні зруйнувати імідж президента Володимира Зеленського під час військових дій, оскільки вона генерує конфлікти у владній команді. Про це Тищенко повідомив «Українським новинам».

«Засуджую Мар'яну Безуглу за системну генерацію конфліктів у команді влади! Вона використовує конфлікти для зростання своєї впізнаваності. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися», — зазначив депутат.

За його словами, Безугла неодноразово провокує конфлікти своєю поведінкою.

«Але, на жаль, вона перший чинний депутат нашої партії, який генерує конфлікти: з військовослужбовцями ЗСУ, які на даний момент перебувають на передовій, діючими головамт ОВА, які є прямими повновладними представниками президента у найскладніших регіонах, і, звичайно, вона генерує конфлікти всередині партії. Мар'яна Безугла дискредитує, шкодить та свідомо намагається руйнувати імідж команди Президента у період військових дій», — вважає Тищенко.

Також він заявив, що Безугла пов'язана з підозрюваним у державній зраді нардепом Віктором Медведчуком та його найближчим оточенням.

«Вона є інструментом інформаційної війни на стороні країні агресора. Ослаблення та конфлікти в нашій команді потрібні виключно ворогові. Нічого в неї не вийде!», — додав нардеп.

Крім того, Тищенко звернув увагу на конфлікт навколо глави федерації боксу України, в якому також активно бере участь Безугла.

«У цьому конфлікті куратори Безуглої мають безпосередній фінансовий та політичний інтерес. Все перераховане вище є неприпустимим для народного депутата! Жодних гучних дій у відповідь анонсувати не буду. Виносити сміття із хати не буду. Ми розберемося всередині самі. Ми сильні як ніколи!», — запевнив парламентар.

Він підкреслив, що головним ворогом України є росія, а колаборантами має займатися СБУ.



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