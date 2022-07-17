«Україна має протриматися до кінця року будь-якими силами. А з 2023-го у нас з'являються шанси перемогти», — екстрасенс

Україна у війні з росіянами має протриматися до кінця року будь-якими силами. Так вважає відомий екстрасенс Ганна Єфремова.

«Вересень 2022 року полегшить ситуацію і пом'якшить її. Але ворог знає свої сильні місця та свій сильний час! Саме зараз події піврічної давності наберуть свої обороти з новою силою у різних аспектах нашого життя. Всі, хто залишився в країні, допомагайте один одному чим можете і як тільки можете. Всі, хто виїхав несіть нашу культуру в маси і робіть все можливе, що тільки у ваших силах щоб ніхто не зміг відвести погляд від геноциду українського народу», — написала вона в Telegram.

За словами екстрасенсу, світові еліти знову почнуть грати свою гнилу гру та підставляти підніжки президентові України.

«Не допустіть, щоб він упав, інакше з ним впаде і Україна! Наша сила у нашій волелюбності, чесності, доброті. І у глави держави зараз настає астрологічно нелегкий час. І якщо він і отримуватиме удари, то точно це не повинно бути від нас. Тільки ставши одним кулаком! Ми зможемо протриматись! А ось з 2023-го у нас з'являються шанси перемогти! Це наш вирішальний бій завдовжки півроку!» — прогнозує Єфремова.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії.

Фото Клео

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