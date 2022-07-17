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Україна

Пішов на рекорд: 19-річний нацгвардієць відзначився на фронті шостим збитим літаком ворога (відео)

16:50 17 липня 2022
ПЗРК Ігла

Строковик Національної гвардії України знищив ще один ворожий штурмовик Су-25 — на рахунку 19-річного воїна вже шість російських літаків та одна крилата ракета.

Як повідомляють в НГУ, воїн виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. «Запорізький месник», як називають юнака, полює на ворога з ПЗРК «Ігла».

«Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати — менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім», — каже боєць.

А напередодні, 16 липня, «Запорізький месник» збив ворожу крилату ракету.

Нагадаємо, що ЗСУ нанесли прицільний удар по окупованій Херсонщині — у Лазурному була знищена база росіян.

Фото — скрішншот

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