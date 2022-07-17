Можливі варіанти: чи оплатять працівникові лікарняний лист в умовах простою підприємства через війну

У Державній службі з питань праці роз'яснили положення законодавства щодо оплати лікарняних під час простою підприємства.

«У разі простою та відсутності потреби дотримання трудового розпорядку лікарняні не оплачуються», — повідомили в службі.

Також відзначається, що у зв’язку із відсутністю необхідних для виконання роботи організаційних або технічних умов, особливо під час бойових дій, на підприємстві може бути запроваджено тривалий період простою. У такому випадку працівники не виконують свою роботу, а цей період оплачується у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.



У той же час, якщо працівник зобов’язаний дотримуватися трудового розпорядку або у нього настало право на відпустку по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за всі дні непрацездатності, за які працівник втрачає оплату.

В інших випадках, якщо під час тривалого простою працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, то підстав для оплати лікарняного як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду соціального страхування відсутні.

Рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення працівнику під час простою приймає комісія із соціального страхування підприємства у зв’язку із відсутністю втрати доходу через тимчасову непрацездатність.

Водночас, оскільки оплата простою не з вини працівника віднесена до гарантійних і компенсаційних виплат фонду додаткової заробітної плати як оплата за невідпрацьований час, у разі хвороби працівника, у якого відсутнє право на оплату лікарняного, за ним зберігається оплата простою у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.

Раніше у МОЗ повідомляли, що під час війни листок тимчасової непрацездатності може оформлювати і лікуючий лікар без додаткового звернення пацієнта до лікаря першої ланки.

Фото Pixabay



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