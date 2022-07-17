«Плакали абсолютно всі»: сотні людей провели в останню путь чотирирічну Лізу, яка загинула під час обстрілу Вінниці (фото, відео)

У Вінниці поховали чотирирічну Лізу Дмитрієву, яку 14 липня вбила російська ракета. Її мама Ірина не змогла бути присутньою на похороні — вона перебуває в лікарні, і її стан лікарі досі оцінюють як важкий.

На церемонію прощання з Лізою, що проходила у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, прийшли сотні людей.

«Плакали абсолютно всі, хто там сьогодні був «, — розповіла «ФАКТАМ» хороша знайома Ірини Марина. — Тато Лізи ледве тримався на ногах. Лизонька лежала в труні у гарній сукні, вся в квітах. Дивлячись на неї, можна було подумати, що вона просто спить. Бабусі поклали в труну її улюблені іграшки. А музиканти грали на скрипці «Червону калину». Лізонька дуже любила скрипку… Лариса, мама Іри, згадувала, що, виявляється, відразу після вибуху Іра встигла поговорити з нею по телефону і сказати, що Ліза загинула. Іра все бачила. Потім втратила свідомість, а коли прийшла до тями, вже цього не пам'ятала…»

Те, що розмовляла з Іриною одразу після трагедії, Лариса розповіла і журналістам «Суспільного»: «Я була на роботі. І почула сильний вибух. А в мене дочка пішла з онукою до логопеда на заняття, і вони завжди сідали на трамвай біля РАГСу. Я одразу дзвоню їй. А вона каже: „Мамо, — в істериці, — Лізи немає більше. Поцілив снаряд, її розірвало на частини. Її немає“. І більше я не почула дочку. Я бігла пішки туди. Мене пропустили. Кожну швидку перевіряла і шукала, думала, сподівалася до останнього, що це неправда. Що мої дівчатка там, у „швидкій“… не знайшла».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Ірина вкладала у виховання Лізи всю душу. Ліза була дівчинкою з особливими потребами. У своєму блозі в Instagram Ірина розповідала, що її ще під час вагітності попереджали, що дитина, ймовірно, народиться із синдромом Дауна. Лікарі, які проводили обстеження, наполягали на аборті. Але Ірина вирішила зберегти вагітність, і робила все для того, щоб життя її дочки було щасливим.

Ліза з мамою жили у Києві. Коли почалася війна, батько Лізи відвіз дівчинку до безпечного місця, де вона була близько півтора місяця. Потім Лізу привезли назад, і з того часу вони з мамою здебільшого перебували у Вінниці, де мешкає мама Ірини. Сім'ї здавалося, що у Вінниці буде безпечніше, ніж у столиці.

На даний момент відомо, що в результаті ракетного удару росії у Вінниці загинули 24 особи, серед яких троє дітей. Серед них — 7-річний Максим та його мама, які прийшли до лікаря в клініку. 52 людей було госпіталізовано, а ще більше 40 досі не знайдено.

Фото зі сторінки Ірини в соцмережах

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