Наступають на ті ж граблі: у Генштабі розповіли про останні безуспішні спроби росіян просунутися на Донбасі

Станом на 144-ту добу спротиву України широкомасштабній російській агресії ситуація на фронті суттєвих змін не зазнала — ЗСУ гідно тримають рубежі та дають відсічь ворогу.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

На Слов’янському напрямку ЗСУ придушили ворожі штурмові дії поблизу Григорівки — окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку російські підрозділи намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що на Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти, покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів.

А в британській розвідці зазначають, що на півдні України росіяни зміцнюють свої позиції, переміщуючи військових та техніку між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном, а також у Мелітополі. Зусилля ворога, як зазначили в розвідці, может свідчити про те, що росіяни серйозно поставилися до заяв українського керівництва щодо необхідності звільнення південних регіонів України.

Нагадаємо, що військові експерти вважають, що бої за Херсон можуть стати вирішальними на півдні України. А публіцист Андрій Піонтковський не виключає, що українські війскові можуть взяти місто у серпні.

Фото Генштабу ЗСУ

305

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter