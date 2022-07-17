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Суспільство та люди

Українських біженців більше не забезпечуватимуть житлом в одній із країн

19:44 17 липня 2022
Дівчина з валізою

В Тбілісі після 31 липня змінять формат підтримки біженців з України — дія програма із забезпечення житлом буде зупинена.

Натомість, як повідомляє «Слово і діло», українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину (близько 3 тисяч гривень) і 45 ларі (450 гривень) на людину додатково. Крім того, міжнародні організації, такі як World Vision і UNHCR, розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі (80 доларів) на особу.

Зазначається, що з березня у Тбілісі розселяли біженців в різних готелях з триразовим харчуванням. Станом на 17 липня місто прийняло близько 5 100 осіб, наразі в готелях проживають понад 2,3 тис. українців.

Раніше міністерка канцелярії польського уряду Агнешка Сцігай повідомляла, що українці, які змушені під час війни шукати притулку у Польщі, можуть отримати в цій країні муніципальне житло.

Фото Pixabay

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