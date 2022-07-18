«Це справді можна назвати самоочищенням»: Зеленський про звільнення Венедиктової та усунення Баканова

Діям всіх співробітників правоохоронних органів, які входили до складу злочинного угруповання, що діяло в інтересах росії, у тому числі і передавало ворогові секретну інформацію, буде дана належна юридична оцінка.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 144-го дня війни.

«Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням» , — заявив глава Української держави.

Президент розповів, що відвідав прифронтові регіони та особисто розбирався з діяльністю, зокрема, правоохоронних органів. За результатами поїздки було прийнято кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки та місцевих керівництв виконавчої влади.

«Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені. Відповідна інспекція правоохоронних органів вже дала перші результати і триватиме», — додав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що станом на 17 липня було зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокурати та СБУ залишились на окупованій території та працюють проти нашої держави.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв'язку, зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, породжують дуже серйозні питання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про усунення з посад Генерального прокурора та голови Служби безпеки України», — нагадав Володимир Зеленський.

Також він звернув увагу на той факт, що 17 липня з росії пролунала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України, що була дуже цинічною саме у восьму річницю знищення росією в небі над українським Донбасом малайзійського «Боїнга».

«Вже тоді росія йшла цим шляхом — до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для росії буде судним днем. І не в переносному сенсі, не як гучний вислів, а буквально», — упевнений президент України.

Нагадаємо, автором «попередження» про судний день для України став екс-президент і екс-прем'єр росії дмитро медведєв, який відреагував так на прогнози про знищення Кримського мосту.

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