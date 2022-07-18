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«Завдяки ЗСУ та Господу Богу»: в Україні ліквідовано чергову групу путінських нелюдів

10:47 18 липня 2022
Фото Генштабу ЗСУ

Минулої доби Збройні Cили України, які повідомили про оперативні успіхи на фронті, ліквідували 150 російських військових, а всього з початку повномасштабної війни війська рф втратили 38450 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у Facebook.

Крім загиблих путінських карателів, бойові втрати росії на 18 липня орієнтовно склали:

  • танків — 1687 (+3 за добу);
  • бойових броньованих машин — 3886 (+7);
  • артилерійських систем — 849 (+3);
  • РСЗВ — 248 (+0);
  • засоби ППО — 113 (+3);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 690 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2753 (+7);
  • спеціальної техніки — 70 (+2).

Зазначається, що найбільші втрати російські фашисти зазнали на Бахмутському напрямку.

У коментарях українці палко підтримують дії своїх воїнів.

«Віримо у Збройні сили України!», «Зберігаємо спокій. Допомагаємо один одному! Смерть ворогам!», «Дякую вам, ВСУ, і Господу Богу, що знищуєте те зло, яке прийшло на нашу землю з війною», «Слава ЗСУ. Вперед до Перемоги. Разом ми сила» , — пишуть читачі сторінки.

Нагадаємо, в Херсонській області ЗСУ завдали вогневої поразки по опорному пункту, пункту поставок боєкомплекту та скупчення живої сили ворога.

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