Окупанти поранили жінку, випустивши понад 60 снарядів по Нікополю, але отримали «відповідь» від ЗСУ по складах в Новій Каховці (відео)

Поки в Україні ховають жертв нелюдського ракетного удару російських фашистів по центру Віннінці, агресор вночі 18 липня випустив із РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram .

Попередньо поранено одну людину. Це 75-річна жінка. Вона перебуває у лікарні.

Внаслідок обстрілу зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній із вулиць. Зачепило лікарню, промислове, енергетичне підприємства і порт.

Наслідки обстрілу житлового сектору

Найбільше постраждали приватні будинки

На місці працюють спеціалісти різних служб. Відновлюють мережі та з'ясовують масштаби руйнувань, повідомив Резніченко.

Водночас бійці Збройних сил України не дали російським фашистам можливості довго почуватися безкарними: у тимчасово окупованій Новій Каховці вночі та вранці було чутно вибухи. Чергова «бавовна» сталася на складі БК росіян.

Про це у соціальних мережах повідомляють мешканці Нової Каховки.

"Каховка, чутно зараз детонацію і проглядається димар з боку Чернянки за об'їзною. Детонація часта і жорстка", - пишуть очевидці.

Місцеві мешканці чують не лише вибухи. Деякі могли спостерігати «феєрверки» — запаси рашистів вибухали і детонували.

Примітно, що мешканці тимчасово окупованого міста радіють черговій невдачі росіян. Люди щиро захоплюються «бавовною» і чекають на повернення Збройних Сил України.

Звичайно, деякі жителі переживають, що через вибухи у них можуть «вилетіти» вікна та двері, але в коментарях вони зазначають, що готові зазнати таких незручностей заради якнайшвидшої перемоги над окупантами.

Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, поки українські воїни зараз стримують усі атаки ворога на Донецькому та Бахмутському напрямках, ворог продовжує підлі ракетні обстріли українських міст.

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