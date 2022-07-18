«Буде подібно до кінця Корейської війни»: екс-командувач НАТО припустив, коли завершаться бойові дії в Україні

Війна росії проти України, яка вже змінює свій хід завдяки потужному озброєнню від союзників нашої країни, завершиться через чотири-шість місяців і перетвориться на своєрідний заморожений конфлікт.

Такий прогноз дав колишній головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає Insider .

«Українці дуже сильно опираються. Військові плани путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій порівняно з тим, з чого починав конфлікт», — зазначив він.

Тому, вважає військовий експерт, бойові дії можуть закінчитися так само, як колись у Кореї.

«Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни — тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість триває, свого роду заморожений конфлікт. Цього варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе витримати набагато довше за це», — заявив Ставрідіс.

Як відомо, Корейська війна тривала три роки в період з 1950 по 1953 між Північною і Південною Кореєю. Конфлікт між країнами закінчився перемир'ям та створенням демілітаризованої зони. Проте країни не підписували офіційних мирних документів, і тому формально КНДР та Північна Корея досі перебувають у стані війни.

Нагадаємо, під час саміту G7 президент Володимир Зеленський заявив про очікування України завершити повномасштабну війну з рф до кінця року. Таку саму думку висловлював і міністр оборони України Олексій Рєзніков. А глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що відвоювати всі свої конституційно обумовлені території наша країна зможе у 2023 році.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

Фото nato.int/

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter