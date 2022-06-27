«Друга армія світу героїчно перемогла дитячий садок»: Зеленський відреагував на обстріл Києва

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відреагував на варварські обстріли мирних міст російськими військовими, нагадавши про ракетний удар по Києву вранці у неділю, 26 червня.

«Друга армія світу переможно „перемогла“ дитячий садок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було всього 37 років. Є поранені, серед них — дівчинка, звуть її Женя, їй сім років, дочка загиблого. Зараз вона в Охматдиті. Також поранена її мати… До речі, громадянка росії. Ось так.Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже — жінки, діти, дитячі садки, житлові будинки, лікарні, залізниця», — зазначив він і додав, що рашисти постійно обстрілюють Миколаїв, Одесу, Чернігівщину, Сумщину…

Під ударами російської армії гинуть мирні жителі. Частина ракет збиває українська ППО, але частина «прилітає» по населених пунктах. Тому Україні потрібна повністю ефективна система оборони, яка дасть захист від ворожих ракет.

«Про це ми щодня говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам потрібно діяти швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження — це запрошення для росії завдавати ударів знову і знову», — додав він.

Лише за один день по Україні ворог випустив 62 ракети. Президент назвав «російським почерком» ескалацію під час проведення важливих міжнародних заходів. Цього разу — зустріч лідерів «Великої сімки» у Німеччині. Він додав, що G7 має достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому.

«Це можливо тільки в тому випадку, якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, в які це необхідно, — і зброя, і фінансова підтримка, і санкції проти росії. Інакше в цій війні не може бути. Саме тут — у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні та в Запорізькій області — ось де вирішується, яким буде життя в Європі далі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше», — додав він.

Зеленський також зазначив, що всі, причетні до завдання ударів по нашій країні, всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуски ракет, повинні розуміти — кожен з них буде знайдений та відповість за свої дії.

«І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, — ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках — це військові злочини. Суд — ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде — ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в білорусі… Ніде», — сказав президент, окремо звернувшись до громадян республіки білорусь — до цивільних і військових.

«Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. В Кремлі за вас уже все вирішили — ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви у змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі… Я знаю, що народ білорусі підтримує Україну, вони підтримують нас, точно нас, а не війну… І саме тому вас — усіх білорусів — російське керівництво і хоче втягнути в війну, хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей білорусі зараз залежить дуже багато. І я знаю, що ви не можете брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь у Кремлі» , — сказав Зеленський і додав: «Україна захищатиметься від ударів по будь-яких напрямках і з будь-якої зброї. Я впевнений, ми вистоємо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в білорусі, може зробити свій внесок у захист життя. Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх, тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не зменшуємо наш темп».

Раніше про спроби втягування білорусі у війну проти України заявляли і в ГУР Міноборони, повідомляючи про авіаудари по українським населеним пунктам з території цієї країни. Так, у ніч на 25 червня шість літаків Ту-22М3 запустили 12 крилатих ракет Х-22. Вони злетіли з аеродрому в Калузької області росії, зайшли в повітряний простір білорусі, здійснили запуски і повернулися назад до рф.

Фото Офісу президента

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