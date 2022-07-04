Перші перемоги ЗСУ будуть у серпні: у розвідці розповіли, коли настане корінний перелом у війні

Перші перемоги України у війні проти російського агресора українці побачать у серпні цього року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

При цьому він наголосив, що необхідно правильно розуміти значення перелому у війні.

«Я раніше сказав, що у серпні ви побачите, весь світ у принципі побачить перші перемоги України. Це перший перелом», — зазначив Буданов.

Проте керівник української розвідки відмовився розповідати подробиці.

«Ви хочете, щоб я зараз розкрив усі плани, щоб ворог прочитав і підготувався? То ви це собі уявляєте… Риторично вам відповім. Якщо ви аналізуєте мої вислови, ви бачили, щоб я хоча б раз помилився? Тому чекайте» , — підсумував Буданов.

Також він заявив, що закінченням війни з росією має стати вихід України на кордони, в яких її було визнано як державу в 1991 році. І це може статися вже наступного року.

«Наприкінці року (поточного. — Авт.), скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю», — пояснює Буданов.

Начальник української розвідки заявив, що вважатиме кінцем війни саме «вихід на кордони станом на 1991 рік».

«Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку росія вчинила», — зазначив Буданов.

На запитання журналіста, коли може закінчитись війна і що для цього потрібно, він відповів: «Наступний рік, я так вважаю».

Водночас у США вважають нереальними нещодавно озвучені плани президента України Володимира Зеленського лідерам «Великої сімки» про завершення повномасштабної війни росії проти України до настання зими. У НАТО також впевнені, що війна буде довготривалою, але Альянс обіцяє допомогти українцям перемогти агресора.

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter