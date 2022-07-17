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«Російську армію чекає розгром та втеча. Головне — не піддатися на ядерний шантаж», — Ігор Ейдман

17:17 17 липня 2022
Ігор Ейдман
Відомий російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Європі, проаналізував вплив HIMARS на перебіг війни.

Відомий російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Європі, проаналізував вплив HIMARS на перебіг війни.

«Не політика, а арифметика

Робота західної зброї в Україні довела її абсолютну перевагу над російською. Навіть кілька HIMARS певною мірою змінили хід війни. Якщо таких систем буде хоча б сотня, російської армії — хана. Це не політика, а арифметика. США та інші західні країни нарощують поставки, через деякий час шукані цифри будуть досягнуті.

Російська влада починає це розуміти. Їм нема чого протиставити такій перспективі окрім шантажу. І вони ще активніше шантажують Україну та світ ескалацією війни, ядерною катастрофою.

Головне не піддаватися цьому.

Російська армія може успішно діяти лише, маючи серйозну перевагу в озброєннях. Зіткнувшись із якісно краще озброєним противником, вона побіжить.

І ніякої ескалації не буде, а лише розгром та втеча. Причому ядерну палицю свою вони навіть не спробують дістати, не до неї буде в хаосі паніки", — написав він у Facebook.

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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