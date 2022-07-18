Дженніфер Лопес похвалилася в соцмережах весільною сукнею та обручкою

Дженніфер Лопес порадувала багатомільйонну армію своїх шанувальників фотографіями, що були зроблені 16 липня в Лас-Вегасі перед її одруженням з Беном Аффлеком та після цієї знаменної події. Актриса та співачка виклала знімки та відео у соцмережах.

Вона повідомила, що обрала для щасливого дня дві сукні: одну — зі «старого фільму», іншу — від відомого модельєра Зухаїра Мурада.

Аффлек був у білому смокінгу, який дуже до речі опинився в його гардеробі.

Ще один знімок Дженніфер зробила вже вранці після першої шлюбної ночі. Це селфі у ліжку. 52-річна наречена лежить під ковдрою.

На обличчі немає ніякого макіяжу, натомість сяє щаслива посмішка. А на безіменному пальці лівої руки красується обручка.

Тим часом у західних ЗМІ з'явилася фотографія шлюбного свідоцтва, яке було видано в окрузі Кларк, штат Невада. У документі вказані повні імена подружжя — Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Документ підтверджує інформацію про те, що співачка взяла прізвище чоловіка. Тепер вона хоче, щоб її назвали Дженніфер Аффлек.

Також у свідоцтві зазначено дату народження зірки — 24 липня 1969 року. Тож незабаром Дженніфер виповнюється 53 роки. Бену 15 серпня стукне 50. У нього це другий шлюб, у Дженніфер четвертий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Брітні Спірс.

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